Carlinhos Brown é chamado de ‘variante bolsonarista’ e protesta após show

Carlinhos Brown interrompeu uma apresentação durante um show recente no Brasil, quando o público começou a gritar “Fora, Bolsonaro”. Nas redes sociais seu gesto foi comparado imediatamente ao de Elba Ramalho, que fez o mesmo no final do mês passado. “Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo e não me meta nisso daí. Não quero nem saber dessa gente. Eu não me meto nisso. Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui pra mudar, e vamos mudar sem política!”, disse Brown, visivelmente irritado.

Um seguidor o criticou assim no Twitter: “Deve ser muito bom ser milionário num Brasil de miseráveis para você chegar ao ponto de dizer a seu público que não quer se envolver em política. Carlinhos Brown é só uma variante do bolsonarismo de Elba Ramalho”. Após a repercussão, Brown foi ao Twitter reforçar seu apoio a Lula (PT), com uma foto diante da placa e de artes homenageando a vereadora assassinada Marielle Franco (Psol): “Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero LulaOficial”.

Deve ser muito bom ser milionário num Brasil de miseráveis para você chegar ao ponto de dizer a seu público que não quer se envolver em política. Carlinhos Brow é só uma variante do bolsonarismo de Elba Ramalho pic.twitter.com/w3CIvBvkzp — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) July 9, 2022

Respeito os meus, eu quero @LulaOficial ❤️ pic.twitter.com/mwkMHuM8w8 — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) July 9, 2022

Com vocês Carlinhos Brown! O clone da Elba Ramalho. Só confirmou o que todos baianos sabiam. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/yyC98PCLND — Gilney Tosta (@GilneyTosta) July 9, 2022