Cantor tem show vetado por coro de ‘Fora Bolsonaro’ no Rock in Rio

O cantor João Gomes, fenômeno musical do gênero piseiro, teve seu show recusado no Festival PiZro, que ocorreria no Parque de Exposições de Imperatriz (MA) no próximo mês. O Sindicato Rural de Imperatriz negou a apresentação, após vídeos de João circularem nas redes sociais, em que aparece no Rock in Rio puxando coro contra Jair Bolsonaro (PL). A apresentação estava marcada para o dia 29 de outubro. Dirigentes do sindicato, que administra o local do evento, publicaram um vídeo em que recusam a apresentação do cantor (assista ao vídeo abaixo).

Após a repercussão do caso, o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Imperatriz, cedeu o espaço para a realização do show do cantor. Enquanto isso, João viajou à França, para assinar contrato com uma distribuidora musical. A julgar pela quantidade de shows que tiveram o grito de “fora, Bolsonaro” ao longo do Rock in Rio, vai ter muito artista vetado por aí.