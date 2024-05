Cannes 2024: Meryl Streep fala sobre radicais mudanças no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meryl Streep, grande homenageada do Festival de Cannes 2024, participou de um “bate-papo” com estudantes, público do evento e profissionais do cinema e da imprensa nesta terça-feira, 14. A atriz, que recebeu uma Palma de Ouro pela carreira na noite de abertura do festival, afirmou que se hoje existe mais diversidade de personagens femininas no cinema, é devido às mudanças ocorridas no mercado e na sociedade. Para ela, a transformação se deve ao poder de decisão sobre o orçamento e a realização dos filmes que as mulheres ganharam ao ocupar cargos de liderança nos grandes estúdios.

“Antes de ter mulheres executivas que dão o sinal verde nos projetos, era muito mais difícil, porque os homens realmente não conseguem se ver no lugar da mulher. Se eu vejo O Franco Atirador (1978, de Michael Cimino), consigo me ver no lugar dos personagens de Robert De Niro (Michael) e John Savage (Steven). Mas homem nenhum vê o filme e se coloca no papel da mulher, da Linda. A primeira vez que eu fiz um filme e os homens me falavam que entendiam como eu me sentia foi quando eu fiz O Diabo Veste Prada. ‘Eu sei como é tomar a decisão sozinho e ninguém te entender’, me diziam eles. Era engraçado”, contou.