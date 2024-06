A nova empreitada de Paulo Guedes no Brasil

Ex-ministro da Economia, Paulo Guedes se junta a 50 líderes do setor empresarial e produtivo do país para o lançamento, nesta segunda, da Fundação Internacional para a Liberdade, o braço brasileiro da Fundación Internacional para la Libertad, cujo fundador e presidente é o prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

“A fundação tem como objetivo ampliar os esforços para promover e proteger os princípios de liberdade em escala global, atuando de maneira apartidária e apolítica, ao mesmo tempo em que busca o diálogo para a construção de um Brasil cada vez mais livre, justo e moderno, na trilha do caminho da prosperidade”, diz a entidade.

Com Guedes, a entidade se propõe a avançar com o debate para melhoria contínua do ambiente de negócios, promovendo ganhos de produtividade e de qualidade de vida para a população brasileira. Para isso, conta com uma equipe de colaboradores com larga experiência nos setores público, privado e na academia.