O quinto casamento de Rupert Murdoch, aos 93 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Subir ao altar não é lá novidade para Rupert Murdoch, 93 anos, o polêmico magnata das comunicações. Ele acaba de selar sua quinta união, agora com a bióloga molecular aposentada Elena Zhukova, 67, numa cerimônia em sua vinícola na Califórnia. Depois de décadas à frente do grupo que detém a conservadora Fox News, do qual agora é conselheiro emérito, ele foi apresentado a Elena por sua terceira esposa, fato que muito divulgou, garantindo manter elos perenes com todas com quem trocou aliança. Outra preocupação constante é dar mostras de vitalidade. “Minha energia foi moldada na meritocracia louca da redação, onde se começa cada dia com uma tela em branco e se esforça incansavelmente para capturar o máximo possível de notícias originais”, pontificou Murdoch à revista Forbes.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896