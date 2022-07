Camilla, duquesa da Cornualha, vira editora de revista por um dia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Solicitadíssima agora que a coroa paira logo acima da sua cabeça, Camilla, a duquesa da Cornualha, ajudou a editar a veneranda revista Country Life de julho — uma homenagem aos 125 anos da publicação e 75 dela própria. Camilla, que aparece na capa, fez questão de escolher a fotógrafa: sua provável sucessora, Kate, 40 anos, a duquesa de Cambridge, elogiada pelo profissionalismo. “Ela me ligou para conversar sobre o ensaio e produziu imagens belíssimas”, derrama-se a editora (de verdade) Paula Lester. Já na final do torneio de Wimbledon, era o príncipe George, 8 anos, que dava o ar da (encantadora) graça. De terno e gravata no dia mais quente do ano, o primogênito de Kate — que também lá entrou em cena para entregar o troféu a Novak Djokovic — fez caretas e enxugou o suor da testa, mas aguentou firme o rojão até o fim.

Publicado em VEJA de 20 de julho de 2022, edição nº 2798