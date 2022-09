Camila Pitanga explica o look ‘astronauta’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Convidada a conhecer o espaço Nave Natura, que traz mensagens sobre a preservação das tradições amazônicas no meio da Cidade do Rock, Camila Pitanga, 45 anos, caprichou no visual: apostou em calça e botas de caubói metalizadas, uma blusinha branca pra lá de minimalista e casacão por cima de tudo. O traje, segundo ela, foi inspirado no contexto ecofuturista do espaço. “A Amazônia é viva e tem artistas fazendo trabalhos inovadores, com muito neon. Meu figurino conversou com esse conceito”, afirma. Então tá.

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806