Calor faz passista desmaiar na dispersão da Sapucaí

O forte calor que faz no Rio de Janeiro durante o Carnaval tem sido o maior desafio para passistas e foliões na Marquês de Sapucaí. Ao término do desfile da Mangueira na noite desta segunda-feira, 12, vários integrantes passaram mal, alguns chegaram a cair e precisaram de suporte dos bombeiros. O número de ocorrências dentro da passarela do samba aumentou bastante em relação aos últimos anos, por causa do forte calor.

