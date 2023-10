Bruno de Luca vira piada no musical de fantasmas ‘Beetlejuice’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acaba de estrear no Rio o musical Beetlejuice, baseado no filme de 1988 de mesmo nome, com música por Eddie Perfect e libreto de Scott Brown e Anthony King. Original da Broadway, o musical na versão americana foi indicado a oito Tony Awards. Já na versão brasileira, quem dá vida ao fantasma protagonista é Eduardo Sterblitch – que vem se destacando em bons trabalhos, como a primeira temporada de Os Outros, do Globoplay. Em dado momento da peça, quando o personagem quer criticar o casal que mora na mansão mal-assombrada, ele diz: “Eu prefiro ser amigo do Bruno de Luca do que de vocês dois”. O teatro vem abaixo em aplausos (assim foi na estreia, quinta-feira, 5, quando a coluna lá esteve), com alusão ao recente episódio envolvendo o acidente de Kayky Brito, na Barra da Tijuca.