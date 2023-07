Britney Spears é agredida ao pedir foto com astro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estrela pop Britney Spears levou um tapa no rosto ao tentar tirar uma foto com a nova estrela da NBA Victor Wembanyama. Na noite de quarta-feira, 5, em Las Vegas, a cantora se aproximou de Victor pelas costas e pediu uma foto, mas foi agredida por Damian Smith, diretor de segurança do San Antonio Spurs, time do atleta.

Britney caiu no chão e teve o óculos arremessado com a força do tapa. Logo em seguida, a cantora se levantou e voltou para a mesa no restaurante Catch, no ARIA Hotel, onde estavam o marido Sam Ashgari e mais duas pessoas, segundo o site TMZ. Ao reconhecer a estrela, o segurança foi se desculpar. Britney registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Metropolitana, alegando agressão, mas as autoridades decidiram encerrar o caso sem acusações.

Siga