Boris Johnson esnoba crise e viaja em nova lua de mel

Verão é época de férias para primeiros-­ministros britânicos, que costumam viajar para o exterior com a família. Boris Johnson, no entanto, extrapolou. Nem bem voltou “cheio de energia” de uma semana em um spa da Eslovênia, qualificada de lua de mel por ele ter embarcado após a segunda festa de casamento com Carrie (a primeira, na pandemia, foi só para íntimos), e lá foi o casal para mais uma semaninha relax na Grécia. Visto que seu governo tapa-­buraco acaba em 5 de setembro, dia em que será anunciado o novo líder do Partido Conservador, a pergunta que não quer calar nas redes sociais é: não dava para frear por ora o ímpeto aventureiro?

Publicado em VEJA de 24 de agosto de 2022, edição nº 2803