‘Bolha’ política de Lula e Bolsonaro é enredo de filme em Festival

Uma vertiginosa história de encontros e desencontros amorosos, que se passa durante a acirrada campanha para presidente da república. Esse é o ponto de partida de Transe, longa-metragem com Luisa Arraes, Johnny Massaro e Ravel Andrade. O filme, que será exibido na Première Brasil: Competitivas – Longas Ficção do Festival do Rio 2022, em outubro, acaba de ganhar o primeiro trailer.

Em Transe, o ano é de 2018 no auge da disputa para eleição da presidência. A personagem de Luísa Arraes vê seu mundo começar a desmoronar com a possibilidade de um candidato de extrema direita chegar ao poder. Em meio às manifestações pelos direitos das mulheres e à liberdade do amor, a jovem percebe que vive em uma bolha e que a realidade é mais complexa e, por vezes, assustadora.

O filme é definido pelas diretoras como um coming of age da política, ao misturar ficção e documentário filmados com atores, em meio a manifestações, durante momentos chaves que antecederam as eleições presidenciais. “A escolha dos personagens jovens foi uma forma de retratarmos o olhar de uma parte de nós, da esquerda. Através do olhar inocente de jovens que nunca tinham vivido um embate com uma oposição tão contrária a tudo que acreditavam, estamos mostrando também certa ingenuidade que todos nós estávamos vivendo naquele momento”, explicam as cineastas Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães.