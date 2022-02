BBB 22: Maria é expulsa do reality por agressão; veja o vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A carioca Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 no começo da tarde desta terça-feira (15). A atriz deixou o jogo após acertar a cabeça de Natália com um balde na noite anterior. As cenas, exibidas ao vivo, geraram polêmica e revolta nas redes. Maria teria usado força desproporcional na hora de jogar água na concorrente – esta seria a segunda vez que isso acontece no Jogo da Discórdia, quando os brothers são provocados a classificar seus concorrentes com expressões e adjetivos pouco elogiosos. Veja o vídeo:

OBVIAMENTE foi de propósito e já é a segunda. Bbb devia tomar uma providência, maria vc é ridícula pic.twitter.com/8Z3pcwvdK2 — bebi (@deborafiuzaf) February 15, 2022

Maria escolheu “Desagradável” para Natália. Após aprovação dos outros participantes, ela virou o balde na rival e acabou acertando a sua cabeça. Neste momento, Tadeu Schmidt perguntou a Natália: “Tá tudo bem com você?”, quis saber, claramente incomodado com a situação. “Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok”, disse. Em outro Jogo da Discórdia, Maria colou com força igualmente desproporcional uma placa na testa de Arthur Aguiar, dando quase um tapa no ator.

