BBB 22: participantes imitam macaco ao citar colega negra

Duas participantes do Big Brother Brasil 22, Eslovênia e Laís, protagonizaram uma cena neste domingo (30) que vem sendo apontada como uma clara demonstração de racismo. Numa conversa, no banheiro, com as competidoras Maria e Bárbara sobre suas opções de voto, Eslovênia disse que pretendia votar em Natália (que é negra). Ao ser alertada que o seu alvo poderia ter ouvido toda a conversa, Laís saiu correndo, e simulando os movimentos de um macaco.

Eslovênia a seguiu, imitando caricaturalmente os gestos de um primata. Natália saiu da cabine do reservado e, lavando as mãos, disse: “Ah, Deus. Me dá força”. O assunto foi parar nos trending topics do Twitter e gerou revolta nos internautas. Veja o vídeo: