‘Barão do agro’ faz festa de casamento milionária para filha; veja fotos

Chamado de “barão do agronegócio” do centro-oeste do país, Elusmar Maggi Scheffer, sócio do grupo Bom Futuro, gastou 15 milhões de reais no casamento da filha, a artista plástica Rayssa Scheffer, com o empresário Nivaldo Santiago. A megafesta para 1.500 convidados aconteceu no sábado, 25, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá (MT). Entre as atrações, foram contratados Wesley Safadão, Matheus e Cauan, Thiago Abravanel e DJ Vintage, além da Família Lima. Na decoração, 140 mil botões de rosas no teto, 200 mil rosas pelo salão e 35 mil mudas de orquídeas. A coluna soube que era tanta flor pelos salões, que o que se comenta é que faltará rosa no estado pelos próximos meses. Houve quem comparasse o exagerado cenário a uma recriação suntuosa de Dubai, nos Emirados Árabes.

A noiva entrou ao som de Hallelujah, acompanhada do pai, vestida pelo estilista Paulo Dolce, com sapatos Jimmy Choo e uma make feita por Miltinho e hair Rodrigo Bessa, ambos amigos da família. Como presente de lembrança, cada convidado recebeu uma pintura feita pela própria Rayssa.

Apontado como um dos investidores do Internacional em 2024, Elusmar Maggi doou há dois anos a quantia de 1 milhão de reais ao Internacional, para que o lateral-direito Rodinei jogasse contra o Flamengo numa das partidas finais do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Grupo Bom Futuro cedeu um terreno na capital mato-grossense para a construção de um autódromo internacional. A empresa se comprometeu a pagar custos do projeto.