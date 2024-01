Bailarinos do Royal Ballet se encontram em palco brasileiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Letícia Dias, bailarina carioca que faz parte do Royal Ballet de Londres, irá se apresentar no Brasil após dez anos. Letícia, solista da companhia de dança inglesa, irá dançar com Thiago Soares pela primeira vez. Thiago é considerado um dos maiores bailarinos brasileiros. Ele já foi assistido até pela Rainha Elizabeth II, quando dançou em Londres no Royal Ballet. Os dois apresentam, a partir de 14 de março, o espetáculo Último Ato, no Teatro Casa Grande, no Rio. Idealizado e dirigido por Thiago Soares, a apresentação também irá contar com a participação de Jaime Bernardes, bailarino e coreógrafo responsável pela criação das coreografias de alguns videoclipes da cantora Iza.