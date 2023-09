Bailarino Thiago Soares reflete sobre etarismo na dança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Da região metropolitana do Rio, nascido em São Gonçalo, Thiago Soares, 42 anos, traçou um caminho de sucesso no mundo do balé clássico. Foi medalhista de ouro no Concurso Internacional do Ballet Bolshoi, o segundo estrangeiro a integrar o Ballet Kirov em 100 anos de história e primeiro bailarino no Royal Ballet de Londres e Doctor Of Letters pela Kings College de Londres. Hoje, Thiago é coreógrafo residente do Ballet de Monterrey, do México, e se prepara para estrear o espetáculo Último Ato, no dia 7 de outubro, no Teatro J. Safra, em São Paulo. A obra já foi apresentada no Rio de Janeiro e em Lisboa.

“É um espetáculo bem importante para mim, que mostra o meu momento de agora. As pessoas vão poder me ver não só dançar, mas atuar e brinca com essa coisa do etarismo e do fim. Quem delimita o fim? Será que o fim é um recomeço? A dança tem essa coisa do tempo e os bailarinos. É uma carreira curta, tem esse drama. Mas hoje percebo que os artistas podem estender suas carreiras, ter outros repertórios e se reinventar”, reflete Thiago, cuja trajetória será apresentada no filme Um Lobo entre os Cisnes, produção da TvZERO em coprodução com a Globo Filmes, com previsão de estreia para 2024. Atualmente ele é um dos jurados do reality Segue o Baile, do E! Entertainment Brasil.

A respeito da passagem do tempo, inerente a todo ser humano, ele diz: “Existe um estigma de que na dança clássica há uma validade. Ela pede passos específicos, combinações e estética física específica. Mas não acredito que exista uma data, uma idade”. Thiago defende esse tempo de mudança e, no próprio espetáculo, faz uma coreografia erudita apresentando seus cabelos grisalhos. “Quero que as pessoas notem que estou amadurecendo. É necessário criar uma paz com isso e curtir cada etapa”, diz.

