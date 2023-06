Autora defende feriado de dois dias para homens que façam vasectomia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para alguns pode até parecer um livro de educação sexual, para outros se trata de um manifesto feminista. Ejaculação responsável (ed. Sextante), de Gabrielle Blair, reflete sobre o peso dado às mulheres no caso da gravidez indesejada. A autora americana traz apontamentos como o fato de os homens serem férteis 100% do tempo, já as mulheres apenas em um dia do mês. Mãe de seis filhos, religiosa seguidora do mormonismo e designer, dona de um site que foi nomeado portal do ano pela revista Time e um dos principais blogs de parentalidade pelo Wall Street Journal, Gabrielle explica em conversa com a coluna como batalha pela liberdade feminina.

Como explica o conceito de “ejaculação responsável”, defendido em seu livro? Todas as gestações indesejadas são causadas por ejaculações irresponsáveis ​​e 99% dos abortos são devidos a gravidezes indesejadas. O que significa que os homens poderiam facilmente evitar 99% dos abortos simplesmente ejaculando responsavelmente, mas optam por não fazê-lo.

Você argumenta que é cultural pensar que os homens não gostam de fazer sexo com camisinha. Mas junto a isso há uma série de outros mitos, não? Sim. Existe um mito de que os homens não gostam de usar preservativos. Como cultura, ensinamos que 1) sexo com camisinha é muito menos prazeroso para os homens do que sexo sem camisinha; 2) ensinamos às mulheres que as mulheres devem evitar pedir aos homens que usem preservativos, para que não corram o risco de tornar a experiência sexual masculina menos prazerosa; 3) ensinamos tanto a homens quanto a mulheres que o prazer do homem durante o sexo é mais importante do que o da mulher; 4) ensinamos que prevenção da gravidez é apenas para mulheres; 5) ensinamos a homens que convencer uma mulher a não usar camisinha o torna mais viril. Tudo isso são mitos.

E como corrigir este “pânico” pelos preservativos? Os primeiros preservativos talvez não fossem os melhores, mas graças à fabricação e aos avanços tecnológicos, os preservativos melhoraram. Atualmente, os homens que fazem uso de preservativos – encontrando o tamanho, material e métodos de lubrificação corretos – relatam que o sexo com preservativo e o sexo sem preservativo são iguais. Essas são ótimas notícias.

Por que a vasectomia ainda é um mito para homens? Existem muitos mitos em torno da vasectomia, e todos parecem se resumir à ideia de que coloca em risco a masculinidade. Os homens temem que não consigam ter ereção, que não consigam ter orgasmo, que o sexo não seja tão prazeroso. Mas tudo isso está incorreto. Homens que fizeram vasectomia relatam consistentemente estarem felizes com os resultados. Por quê? Porque a parceira não carrega mais todo o peso da prevenção da gravidez.

É sua maior bandeira? Precisamos de homens que fizeram vasectomia para conversar com outros homens sobre a experiência – para dizer-lhes o que esperar e tranquilizá-los. Poderíamos fazer disso um feriado – os homens podem ficar em casa e assistir a futebol por dois dias se fizerem vasectomia. Talvez amigos possam fazer vasectomias no mesmo dia e depois assistir a futebol juntos, enquanto descansam e se recuperam.

Podemos classificar o livro como um alerta feminista? É verdade que sou feminista, e algumas pessoas se referiram a este livro como um manifesto, então talvez faça sentido chamá-lo de Manifesto Feminista. Mas se você acha que isso o torna um manifesto de ódio aos homens, diria que está muito errado. E agradeço aos ejaculadores responsáveis ​​na dedicatória do livro.

A senhora é mórmon. Como isso se aplica a sua religião, por exemplo? Para os mórmons, não há ensinamentos contra o uso de controle de natalidade e não há doutrina oficial sobre quando a vida começa. O mormonismo também ensina aos homens que eles precisam desenvolver autocontrole e domínio de seus corpos. Mas a igreja Mórmon é uma organização patriarcal, e o sexismo ainda é muito prevalente.

Religião, em geral, interfere muito no comportamento sexual. A maneira como as religiões (Mormonismo e outras) ensinam sobre sexo costuma ser prejudicial. Por exemplo, se ensinarmos apenas a abstinência às crianças, o número de gravidezes indesejadas (e, portanto, abortos) aumenta. Mas se ensinarmos educação sexual baseada em fatos e apropriada para a idade, diminui drasticamente. As regras e tradições religiosas em torno do sexo são projetadas para controlar e envergonhar as mulheres, e elas causam muitos danos.