Auto de Natal escala ator indígena e atriz negra para viverem José e Maria

Baile do Menino Deus comemora 40 anos de um Natal genuinamente brasileiro. O espetáculo nasceu em 1983, a partir do desejo dos amigos Ronaldo Correia de Brito, Assis Lima e Antônio Madureira de ver surgir um auto de Natal entremeado pelas tradições universais e regionais, sem reproduzir o formato importado da celebração, repleto de elementos inexistentes no clima tropical. São quatro décadas da versão com sotaque brasileiro para uma das histórias mais contadas do mundo – com a celebração da 20ª edição desde a estreia no palco do Marco Zero, com acesso gratuito. O auto será encenado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, com expectativa de atrair mais de 75 mil pessoas em Recife – e ficará disponível no YouTube.

Neste ano, o espetáculo natalino escala como José um ator indígena pela primeira vez e, no papel de Maria, uma atriz negra. O pernambucano Caique Ferraz é do grupo fulni-ô, aldeado em Águas Belas, no Agreste do Estado. E a pernambucana Laís Senna é uma atriz, cantora e compositora negra.

SERVIÇO: Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal / Quando: 23 a 25 de dezembro, às 20h / Onde: Praça do Marco Zero do Recife (Recife Antigo, Recife) / Acesso gratuito / Duração: 60 minutos