Aumenta a rixa entre Anitta e Ludmilla em pleno Carnaval; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já tem um bom tempo que Anitta e Ludmilla não andam na mesma sintonia. Agora, com a proximidade do Carnaval, o clima desandou de vez. Tudo porque Anitta resolveu avançar sobre um território até então mais dominado por Ludmilla: a Marquês de Sapucaí. Lud foi intérprete de samba-enredo ao lado de Neguinho da Beija-Flor no desfile de 2023. Agora vai desfilar pela Mangueira, num desfile em homenagem a Alcione.

Já Anitta fechou participação em um show ainda mantido com certo sigilo antes do Desfile das Campeãs, no sábado, 17, na Passarela do Samba. Ela andou espalhando que é um show dela. Mas não é bem assim. Trata-se de uma homenagem aos 40 anos da Sapucaí. Ela será apenas uma das atrações, coisa rápida, cerca de dez minutos. Aliás, a coluna soube que Anitta também foi convidada pela própria Alcione para estar no carro alegórico com várias cantoras brasileiras, incluindo Ludmila. Ela, claro, recusou. Alega que estará num bloco em São Paulo na segunda-feira, 12. Xii…