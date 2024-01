Atriz da Globo escalada para cobertura do carnaval surpreende sambistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conforme já foi noticiado anteriormente, Karine Alves, Milton Cunha e Alex Escobar vão comandar a festa tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, algo inédito na emissora. Milton e Alex já são “velhos” conhecidos de outros carnavais. Karine é rosto novo, substituindo Maju Coutinho em 2024. Ainda mantido em sigilo para evitar burburinho antes da hora, a TV Globo escalou atores para substituírem repórteres ao longo da cobertura – algo que tem tirado o sono de sambistas. A coluna soube que um desses nomes é o da atriz Dandara Mariana, 35 anos, que ficará na concentração acompanhando os preparativos das escolas. Dandara, aliás, já está visitando os barracões das agremiações, para entender o que cada carnavalesco prepara. Um segundo nome, que ficará na dispersão, será fechado nos próximos dias. A emissora está priorizando quem tem contrato de longo prazo. Dois nomes do esporte são cogitados.

A ideia é que eles façam entrevistas na frente de backdrops, painéis no fundo dos enquadramentos de câmera onde serão exibidas marcas dos patrocinadores (veja simulação acima, distribuída pela área de marketing ao mercado publicitário). Dandara ama carnaval, já desfilou como musa do Salgueiro e foi destaque na comissão de frente da Unidos de Padre Miguel. Na Globo, seu último trabalho foi em Travessia (2022). Ela foi bastante elogiada internamente por ter apresentado em novembro a 45ª edição do Profissionais do Ano, ao lado de João Vicente, que premia os destaques da publicidade brasileira.