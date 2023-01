Ator justifica separação após filha recém-nascida: ‘Sem tempo para ler’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luis Navarro, que ficou conhecido por interpretar Mark na novela Todas as Flores, anunciou a separação da mulher, a atriz e dançarina Ivi Pizzotti, justificando que se encontra “confuso com a vida” e que, para reencontrar a própria essência, decidiu “dar um tempo no relacionamento”: “Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte, e talvez seja tarde, mas tudo bem”, desabafou o ator, que logo apagou o texto de seu perfil.

Luis e Ivi estavam juntos há sete anos e têm duas filhas pequenas, Kali, de 4 anos, e a mais nova Zuri, de quatro meses. Seguidores mostraram indignação com a atitude do ator em “deixar” a esposa puérpera e apontaram os privilégios da paternidade. Ivi também compartilhou um texto nas redes sociais: “É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu o Luis não estamos mais juntos. Está difícil e eu não tive escolha”. Nesta segunda-feira, 23, Luis compartilhou um vídeo de “pedido de desculpas” depois da repercussão negativa. “Fui infeliz nas palavras escolhidas em minha dor e magoei, além da Ivi, muitas mulheres e famílias que vivem o abandono e suas consequências. Me perdoem pelas palavras anteriores”.

O pedido de desculpas de Luis pode até ser sincero, mas só aconteceu após a repercussão negativa de suas palavras infelizes, que exemplificam o machismo estrutural na sociedade. Homens têm tanta responsabilidade em cuidar e ficar com os filhos quanto as mulheres, é sempre bom lembrar. Se o ator tiver mesmo tempo para ler um livro, a coluna lhe sugere alguns títulos para começar esta “nova fase”: Guia prático antimachismo: Para pessoas de todos os gêneros, de Ruth Manus; ou Olhares feministas sobre o direito das famílias contemporâneo: perspectivas críticas sobre o individual e o relacional em família, de Ligia Ziggiotti de Oliveira; ou Como ser um pai feminista, de Jordan Shapiro; ou o clássico O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Todos tratam do combate à cultura tóxica do machismo.

O pai de uma bebê de 4 meses metendo o pé do casamento porque nem sabe a última vez que ficou sozinho pra refletir e ler um livro. 🫣 — Lola Ferreira (@lolaferreira) January 21, 2023

Mano, eu tô CHOCADA com essa história do Luis Navarro… Como ser homem é FÁCIL, meu Deus!

Ele descreveu coisas que mulher passa e é obrigada a aguentar com maternidade , mas homem tem o aval da sociedade pra simplesmente largar a família… Imagina se fosse o contrário pic.twitter.com/woxPe1y4F3 — Caropécias e suas Perilinas (@mcarolzinhagb) January 22, 2023

O caso Luis navarro e vários outros só mostram que a decisão de ter filhos pode até ser dos dois, mas quem vai segurar a bomba sempre é a mãe. A mulher hoje em dia pra confiar num homem a ponto de procriar tem q ser corajosa viu https://t.co/oRIf92A1oh — Letícia (@leticinhadiz) January 22, 2023

