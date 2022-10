Ator autista e atriz travesti: Festival do Rio premia diversidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 17 out 2022, 13h09 - Publicado em 17 out 2022, 14h30

Por Valmir Moratelli Atualizado em 17 out 2022, 13h09 - Publicado em 17 out 2022, 14h30

A Cerimônia de Premiação da Première Brasil do Festival do Rio reuniu nomes novos e consagrados do cinema nacional na noite de domingo, 16, no Cine Odeon. Samantha Schmütz e Ícaro Silva apresentaram a festa e anunciaram os ganhadores dos troféus Redentor e do Prêmio Felix do Festival do Rio 2022.

O discurso dos vencedores foi marcado por emoção e falas políticas. A diversidade e a representatividade estiveram presentes em toda a premiação. Como parte do Prêmio Felix, para obras com temática LGBTQIA+, o ator Paulo Gustavo foi homenageado com o Prêmio Suzy Capó, que entregue à sua mãe, Déa Amaral. Um autista ganhou na categoria de Melhor Ator Coadjuvante: Timothy Wilson, por Fogaréu. Uma travesti faturou na categoria Melhor Atriz: Kika Sena, por Paloma. Já o orixá Exu foi tema do Melhor Longa Documentário vencedor: Exu e o Universo, de Thiago Zanato.

O principal prêmio da noite foi para Paloma, filme de Marcelo Gomes sobre uma mulher trans que sonha em se casar na igreja, que levou o troféu de Melhor Longa de Ficção da Première Brasil, além de Melhor Filme pelo Prêmio Felix. “Somos a resistência, essa resistência que se tornou atuante nos últimos quatro anos. Uma luta contra o racismo, contra a transfobia e contra a homofobia”, disse João Vieira Júnior, produtor do longa-metragem.

Uma das diretoras do festival, Ilda Santiago falou da importância da reconexão do público com o cinema e desejou “que o Festival continue sendo um lugar da inclusão, do acolhimento e onde todos são vistos na tela e respeitados pelo que são”.

Confira a lista completa de premiados:

Première Brasil

Melhor longa de ficção: Paloma, de Marcelo Gomes (Carnaval Filmes)

Melhor longa documentário: Exu e o Universo, de Thiago Zanato (Em Caliente Films)

Menção honrosa do júri: 7 Cortes de Cabelo no Congo, de Luciana Bezerra, Gustavo Melo e Pedro Rossi

Prêmio Especial do Júri: Mato Seco em Chamas, de Adirley Queirós e Joana Pimenta (Cinco da Norte)

Melhor direção de ficção: Julia Murat, por Regra 34

Melhor direção de documentário: Juliana Vicente, por Diálogos com Ruth de Souza

Melhor fotografia: Joana Pimenta, por Mato Seco em Chamas

Melhor roteiro: Carolina Marcowicz, por Carvão

Melhor direção de arte: Marines Mencio, por Carvão

Melhor montagem: Matheus Farias, por Propriedade

Melhor atriz coadjuvante: Aline Marta, por Carvão

Melhor ator coadjuvante: Timothy Wilson, por Fogaréu

Melhor ator: Dario Grandinetti, por Bem-vinda, Violeta!

Melhor atriz: Kika Sena, por Paloma

Melhor curta: Escasso, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

Première Brasil Novos Rumos

Melhor longa: Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre

Melhor direção: Leonardo Martinelli por Fantasma Neon

Prêmio Especial do Júri: Maputo Nakuzandza, de Ariadine Zampaulo

Melhor curta: Curupira e a Máquina do Destino, de Janaina Wagner

Prêmio Felix

Melhor Filme Brasileiro: Paloma, de Marcelo Gomes

Melhor Documentário: Corpolítica, de Pedro Henrique França

Menção Honrosa: Não é A Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor, de Luis Carlos de Alencar

Melhor Filme Estrangeiro: Meu Lugar no Mundo (Mi Vacío y Yo), de Adrián Silvestre

Prêmio Especial do Júri: Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues

Homenagem – Prêmio Suzy Capó Personalidades do Ano para o ator e comediante Paulo Gustavo, in memoriam