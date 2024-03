Atleta é extorquido por moradores e salvo por ex-ladrão de carro; entenda

O último final de semana foi de fortes emoções para Vinicius Freitas, jogador de vôlei de praia do Brasil. Ao viajar para a região de Paraty, no sul-fluminense, com um grupo de amigos, ele acabou tendo problemas com o veículo, ficou ao relento de madrugada e precisou de ajuda. Moradores locais, segundo relato do atleta, tentaram extorqui-lo. Mas foi salvo por um homem que seria ex-ladrão de carros. Vinicius, que há algum tempo chamou atenção da cantora Anitta nas redes sociais, é uma das esperanças do Brasil para medalha na Olimpíada de Paris. A seguir, o relato do surreal episódio:

“Já passei muita emoção forte nessa vida e, graças a Deus, Ele cuidou de mim em todos os momentos. Ontem foi mais uma vez, nunca passei uma circunstância tão crítica como essa. Já estou bem em casa. Resumindo bastante o que aconteceu: Fui a uma ilha próximo a Paraty e ao voltar perdi a chave do carro. O pessoal da ilha me extorquiu, porque achou a chave. Eu paguei o valor que eles me pediram, voltei para o meu carro, a chave não estava funcionando. Estava com muita areia, tinha entrado água, não sei o que aconteceu com a chave. Ela não estava funcionando, nem abrindo o carro. E a gente ficou numa circunstância… ficou no meio do mato, no pé da BR, totalmente escuro, sem ter bateria no celular… O reboque que eu tinha até então acionado só ia chegar em três horas, sabe Deus, se desse tudo certo de eles encontrarem a gente lá, porque era muito difícil ter acesso ao lugar. Dei uma desestabilizada por… ter que passar por isso. Estava no meio do mato com chance de alguém fazer uma merd* com a gente, estava totalmente vulnerável ali. Até que um carro parou para ajudar a gente. Eles nos levaram até a pousada. Chegando na pousada, eles tentaram consertar a chave do carro. E conseguiram. Foram até o local que o carro estava estacionado para testar a chave e abriram o carro. Foi uma emoção muito forte, aconteceu muita coisa no meio dessa história. Se ficasse contando aqui daria mais de trinta minutos… Enfim, os dois caras que ajudaram a gente foram anjos que Deus colocou no nosso caminho. Só para você ter uma noção, um dos caras que ajudaram era ladrão de carro, já tinha sido preso. Mas nos prestou assistência muito grande, hoje ele não faz mais isso. Estamos em casa, bem”.