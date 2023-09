Assista ao vídeo de famosos barrados do vipão no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vários famosos foram barrados tentando entrar no vipão – área exclusiva dentro da área vip, na noite deste domingo, 10, no The Town. A coluna registrou alguns desses momentos, no mínimo constrangedores. Sheila Mello, por exemplo, ficou mais de 30 minutos tentando entrar. Com o celular na mão, Daniele Winits mandava mensagens para alguém lá de dentro, tentando em vão conseguir acesso a área exclusiva. Babu Santana e Wagner Santisteban tiveram problema parecido para chegar ao local nobre do camarote. Apenas autorizados com uma pulseira determinada conseguiam furar o bloqueio dos seguranças. Veja no vídeo exclusivo da coluna a atriz Daniele Winits tentando o acesso.

Depois de muita insistência, Daniele Winits conseguiu acesso liberado ao local.

