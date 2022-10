As vaidades do astro britânico da série ‘Peaky Blinders’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2022, 23h11 - Publicado em 3 out 2022, 09h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 2 out 2022, 23h11 - Publicado em 3 out 2022, 09h00

Em sua primeira visita ao Brasil, o ator britânico Harry Kirton, 24 anos, foi a Porto Alegre a convite da Qod Barber Shop, para participar da Barber Park, maior evento de barbearia clássica das Américas. Conhecido pelo personagem Finn Shelby, da série Peaky Blinders, da Netflix, Kirton falou com a coluna sobre os desafios do trabalho e, claro, vaidade masculina.

O que você pode contar sobre os desafios de fazer a série Peaky Blinders? Meu personagem está crescendo em um momento muito difícil, num mundo ainda mais difícil. Com o tempo, minha compreensão (sobre ele) cresceu imensamente. Me adaptei pelo fato de estar em um ambiente escolar e, de repente, num set de filmagem de alto calibre… com a maioria dos adultos ao meu redor fazendo o que eles já têm feito por anos. Isso exigiu uma grande mudança dentro de mim e na minha compreensão do mundo.

Que cena mais te marcou? Quando filmei com cavalos no campo! Uma das minhas melhores lembranças. Acho que na terceira ou quarta temporada todos nós andamos a cavalo na encosta do morro e víamos nossas sombras pelo caminho. Foi lindo de experimentar. Considerando minhas memórias como uma caixa de joias, essa é a mais preciosa joia da caixa, a melhor memória que tive. Durou só dez minutos, mas me diverti muito. Jogar facas em tocos de árvores com Joe Cole enquanto filmávamos também é uma memória que guardo como tesouro.

É maior o desafio quando não é um trabalho sobre os dias atuais? Acho que é o mesmo processo de certa maneira, mas um caminho diferente.

Como é sua relação com a vaidade? Eu sou uma pessoa bem vaidosa, na verdade. Tomo muito cuidado ao me vestir e me preparar. Mas isso é pessoal, não faço porque acho que as pessoas vão gostar. Faço, porque amo o processo de me maquiar para os personagens. É bom valorizar o físico, salientando que corpo bonito não significa pessoa bonita.

Como você avalia o hábito dos homens quanto a este aspecto? Muitos homens se arrumam e se vestem de uma maneira que é como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Usando perfumes baratos e roupas novas. Em algum momento você sentirá o cheiro e verá a verdade. Mas os “cavalheiros” do meu país sabem se cuidar. Você pode ser duro como uma rocha, mas ainda assim mostrar sua beleza.

É sua primeira vez no Brasil? Quais são suas impressões? Sim, mas vamos dizer que definitivamente não será a minha última. Acho as pessoas e a cultura muito atraentes. E a comida aqui é de morrer! Mesmo uma simples fruta, já é uma refeição.

Há pouco tempo os britânicos perderam sua rainha. Você é a favor da monarquia? A morte é sempre algo a ser respeitado, quer você esteja a favor ou contra a monarquia. Acho que será interessante, pois nada mudou por muitas gerações. Espero que mude para melhor e não nos custe dinheiro desnecessário, pois sei que algumas dessas coisas custam. Eu não sou político, então essa é uma opinião de curioso. Que ela descanse em paz.