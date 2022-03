As relações extraconjugais do casal Will Smith e Jada Pinkett Smith

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos casais mais longevos de Hollywood, os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith decidiram esclarecer de uma vez por todas o atual status de seu casamento de 25 anos. “Nunca houve infidelidade em nosso casamento. Jada e eu conversamos sobre tudo e nunca nos surpreendemos com nada”, disse Will, do auto de seus 53 anos.

Em entrevista ao CBS Sunday Morning, no último domingo, 13, ele esclareceu que não foi apenas a esposa quem teve um relacionamento extraconjugal – em 2018, Jada e o rapper August Alsina chegaram a receber a benção de Will quando contaram que estavam se conhecendo melhor.

De acordo com o ator, faz pouco tempo que eles decidiram seguir novamente o caminho rumo a monogamia. “Decidi que falar sobre minha vida pode ser um benefício para as pessoas. Uma troca de ideias é o primeiro estágio para ter uma conversa real e poder explorar verdadeiramente se algumas das coisas em seu coração são amorosas ou venenosas”, ponderou.

Will e Jada se conheceram durante as gravações do seriado Um Maluco no Pedaço, na década de 1990, e são pais do ator Jaden Smith, 23, e da cantora Willow Smith, 20.