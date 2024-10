As regras da TV Globo para debate com Pablo Marçal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira, 3, após a novela Mania de Você, possui algumas regras para tentar “acalmar” o clima agressivo da campanha eleitoral na cidade. A emissora informou aos candidatos à Prefeitura de São Paulo que irá interromper, cortar o som, retirar tempo de fala e até expulsar quem descumprir as regras e desrespeitar adversários. A emissora convidou Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). O critério para os convites considerou candidatos de partidos com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso ou que atingiram pelo menos 6% de intenção de voto na última pesquisa da Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 30. Os candidatos ficarão lado a lado no estúdio, sem plateia. Cada participante poderá ter apenas um assessor no local. Além disso, é proibido filmar ou fotografar dentro do estúdio sem autorização prévia. O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli.

As últimas sabatinas foram marcadas com agressões: no debate do Flow, um assessor de Pablo Marçal agrediu o marqueteiro de Ricardo Nunes com um soco no rosto após uma confusão nos bastidores; e no debate da TV Cultura, Datena agrediu o concorrente e coach Pablo Marçal com uma cadeirada.