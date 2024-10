De saída da Globo, Boninho dá amargo gosto a programa que patinou no ar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de chegar com alarde na grade da TV Globo em seu derradeiro episódio, nesta terça-feira, 1, Estrela da Casa, reality musical e de confinamento da emissora, de fato não emplacou. Comandando por Ana Clara, o programa não repercutiu nas redes sociais como se esperava, além da audiência não ter sido das mais empolgantes. Nem Katy Perry foi capaz de um milagre.

Com cenário de uma casa e provas que lembram as do Big Brother Brasil, incluindo as de resistência, Estrela da Casa foi comparado a uma versão menos arrumadinha do “programa-irmão mais velho”. Mas o pior temor é mesmo o de esvaziar o interesse publicitário na edição que vai ao ar no começo do ano. Ao anunciar sua saída da emissora, Boninho, o diretor criativo dessa atração, se despede com um certo gosto amargo no ar. Xii…