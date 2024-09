As bilionárias moedas comemorativas do Banco Central em circulação no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a série sobre os 30 anos do Plano Real, lançada na última semana, o Banco Central chegou a 75 moedas comemorativas em circulação no país, distribuídas em notas e metais que somam 3,7 bilhões de reais.

Ao todo, 45 milhões de moedas de um real alusivas à data do trigésimo aniversário do plano serão distribuídas por meio da rede bancária.

O BC, aliás, chegou recentemente a 850 instituições financeiras operando no sistema Pix e outras 91 em processo de adesão.