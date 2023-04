As preciosidades reveladas em fotobiografia de Sonia Braga

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das primeiras atrizes brasileiras a desbravar a carreira internacional, bastante fotografada por estúdios no Brasil e no exterior, Sonia Braga ganha uma fotobiografia sobre sua trajetória. As Edições Sesc e a Cepe Editora lançam Sonia em fotobiografia, livro organizado pelo designer, pesquisador e jornalista Augusto Lins Soares com mais de 200 fotos, cartazes, capas de revistas, desenhos e figurinos da atriz. As imagens apresentam sua trajetória desde a infância no Paraná, passando pelas atuações em cinema, teatro e televisão até os dias atuais. Em meio a isso, há preciosidades, como as fotos inéditas do primeiro ensaio que ela fez para a extinta revista Status antes de estrear a novela Gabriela, em 1975; foto da visita a presos políticos em greve de fome no Rio, em plena ditadura militar; imagem rara de Sonia no colo do (diretor italiano) Federico Fellini ao lado de Gilberto Gil e Nelson Motta, nos idos dos anos 80.

O livro também traz fotos de Nova York, onde a atriz mora atualmente, como um registro do atentado de 11 de setembro, além de autorretratos, a exemplo de uma selfie quando a atriz completou 70 anos. As legendas biográficas foram escritas pela jornalista Melina Dalboni, a narrativa imagética é contextualizada com texto de Jorge Amado e trechos da letra de Trem das cores, música de Caetano Veloso composta em homenagem a Sonia. “Todos falam muito sobre a câmera me amar mas na verdade sou eu que amo a câmera. Adoro fotografar e tive a alegria de ao longo da minha carreira ter posado para fotógrafos maravilhosos, porém nunca havia pensado em reunir em livro esse material. Quando o Augusto me fez a proposta da fotobiografia, concordei com a ideia, entretanto preferi não participar da seleção porque achei que é um projeto com o olhar curatorial dele. Nem as provas eu vi”, afirma a atriz.