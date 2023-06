As preciosas dicas de Luana Génot na reta final da gestação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Génot, 33, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, que apoia empresas e organizações a desenvolverem ações afirmativas para inclusão de negros e indígenas, é mãe de Alice, 5, e está gravida do seu segundo filho, Hugo. A pedido da coluna, ela dividiu algumas dicas que ajudam a lidar com a ansiedade nos momentos finais que antecedem a chegada do bebê.

“Dedicar de 5 a 15 minutos do dia para meditar, se concentrar e trabalhar a respiração. Para praticar, se coloque em uma posição confortável, um ambiente silencioso e com poucas distrações. Feche os olhos e se concentre na respiração, assim como nas sensações do bebê mexendo. Preparar-se psicologicamente para os desafios e delícias de criar uma criança é uma das dicas de ouro. Cuidar da mente, com acompanhamento psicológico, traz inúmeros benefícios. Além da prática do treino funcional duas vezes por semana, que beneficia a mãe, com relaxamento muscular e disposição, previne riscos, como diabetes gestacional, por exemplo”.

Ela ainda sugere duas dicas, pouco comuns, mas que também podem ajudar nesse período. “A natação, que assim como a meditação, traz benefícios para a respiração e para o corpo. A água traz sensação de leveza, e para os momentos finais, com o barrigão que não passa despercebido, auxilia na facilitação dos movimentos. Eu pratico sempre e realmente faz a diferença. E a fisioterapia pélvica. Dica de ouro vinda da minha obstetra. Ela atua no tratamento dos músculos do assoalho pélvico, prevenindo incidências de traumas durante o parto”.