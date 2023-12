As novidades do verão: do protesto de Viviane Araújo ao filme de Marley

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

GASTRONOMIA – Referência quando o assunto é boa comida, a edição de 2023 do prêmio Comer & Beber tem ótimas sugestões, tanto no Rio quanto em São Paulo. A coluna adora acompanhar toda essa badalação gastronômica. Tem para todo tipo de paladar.

RESTAURANTE – Tendência forte do “Leme ao Pontal”, como diria a letra de Tim Maia, os quiosques da orla carioca têm oferecido diversas opções de café da manhã. Na Zona Sul, no finalzinho de Copacabana, a dica é o do Tropik (Av. Atlântica, 00, perto do posto 6) diante de um cartão-postal de tirar o fôlego (180 reais, para 2 pessoas). Na Barra da Tijuca, o Pesqueiro (Av. Lúcio Costa, s/n), restaurante com ares de beach club, conta com menu assinado pela chef Monique Gabiatti. Visando ao verão, o cardápio ganhou pratos como salmon salad (85 reais) e ostras gratinadas (75 reais, porção com cinco).

BELEZA – “Pelo que vimos nos desfiles recentes nas semanas de moda na Europa, o visual que vem forte é um cabelo com influência do final dos anos 1990 e começo de 2000. Os mullets dos anos 1970 já foram. Na Europa já está grunge, mas numa pegada mais natural. É uma mistura de Chanel e punk grunge. Vai ser muito usado o cabelo com altura lá em cima, a partir do maxilar, e pescoço de fora. E quase nada de maquiagem”, avisa Neandro Ferreira, um dos mais influentes hairsylitst do Brasil. Já Mauro Brettas, do salão Care Body and Soul, de Ipanema, no Rio, aposta na franja longa para a lateral, com nuca não muito curta, que pode ser feito com navalha. “É um corte bem prático para o verão. As brasileiras estão se adaptando ao cabelo mais curto, como neste exemplo da Paula Burlamaqui, que usa o visual em Elas por elas”, diz.

MODA – Inspirada na moda praia italiana, a grife Reserva lançou os shorts com corte de alfaiataria (799 reais), ideais para se manter o estilo à beira-mar. Um charme que promete dar sofisticação à estação. “Permite conforto para curtir a praia sem deixar de ficar estiloso para um almoço ou jantar. Sempre com detalhes tecnológicos e funcionais, como secagem rápida, tecido ultraleve e fivela personalizada para ajustar o cós”, conta a diretora da área de pesquisa e desenvolvimento de produto, Adriana Costa. A Victorinox trouxe ao Brasil o relógio I.N.O.X. Professional Diver (6.441 reais) para atender os mais exigentes esportistas e seguir a tendência do verão com pulseiras coloridas. De inspiração náutica, a resistente pulseira Paracord laranja evoca as cordas de um barco à vela. Lindíssimo!

FRUTA – Vai ser enredo de escola de samba no Rio, com a Mocidade Independente de Padre Miguel, tendo Marcelo Adnet como um dos autores; tem dominado a preferência de drinks em badalados restaurantes e sua castanha conquista o mundo. O caju promete ser a fruta da estação. Até Grazi Massafera, após propaganda repleta de erros, vai se encantar.

SÉRIE DE TV – Segura a Onda (HBO Max). A premiada comédia criada e estrelada por Larry David retorna para sua impressionante 12ª temporada em fevereiro. Antes disso, em 25 de janeiro, estreia Griselda (Netflix), baseada na história real de Griselda Blanco, traficante colombiana que criou um dos cartéis mais lucrativos da história.

CINEMA – Entre as apostas nacionais, Nosso Lar 2: Os Mensageiros, sobre um grupo de espíritos mensageiros que parte em direção à Terra para acompanhar desdobramentos de uma missão que corre o risco de fracassar: a criação de uma obra espiritual que ligue os dois mundos. Com Edson Celulari no elenco, estreia 25 de janeiro. Aguardada também é Bob Marley: One Love, que celebra a vida e a música de Bob Marley, ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Para 15 de fevereiro.

VIAGEM – Vem verão e vai verão, e o litoral nordestino sempre tem algo de novo a revelar. O point agora é o povoado de Baixio, no litoral norte da Bahia, conhecido pelo clima aconchegante, além da combinação praias-lagoas que dispensam adjetivos. A 120km de Salvador, o pequeno distrito do município de Esplanada cresceu em torno de uma fazenda à beira-mar, onde estão incrustrados tesouros em forma de lagoas com nomes sugestivos: Azul, Verde e Panela, entre outras. A vila inspira sossego com casas simples e coqueiros para tudo que é canto. Difícil é querer ir embora. No “Reveillon dos Quereres”, organizado em parceria do Hotel Boutique Ponta de Inhambupe (71 99732-2532) e a Baixio Turismo, haverá shows de Diogo Nogueira, Marina Sena e Gilsons, entre outros.

HOTEL – A 92km de São Paulo, em frente à badalada praia da Enseada, o Doral Guarujá conta com apenas 78 acomodações, serviço de praia, sauna, jacuzzi, spa com massagem, academia, solarium com Bali beds e piscina climatizada. O hotel boutique foi reconhecido como o melhor da região por cinco vezes consecutivas com o prêmio Travellers’ Choice, do TripAdvisor, e Melhor Hotel Pet Friendly, em 2021 e 2022, pelo Guia Pet Friendly.

MÚSICA – No estilo “romance com safadeza” que o verão pede, várias apostas surgem para tentar o título de hit da estação, assim como outras tantas surgirão nos próximos meses embalando os dias de calor. Canudinho, de Gusttavo Lima e Ana Castel; Mulher segura, de Luan Santana; e Milionário, de Guilherme & Benuto e Wesley Safadão são o pontapé inicial.

SHOWS – Logo após o réveillon, para aquecer os foliões com muito brilho e música, o Verão da TriboQ acontecerá junto com os ensaios técnicos das escolas de samba, aos domingos entre 7 de janeiro e 4 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. Com ingressos a partir de 50 reais, quem for nos ensaios terá um gostinho do que acontece no espaço durante a folia oficial. Além disso, Anitta, sempre ela, volta a se apresentar no Rio, mais precisamente no Jockey Club, no dia 21 de janeiro, prometendo elevar ainda mais as temperaturas da cidade que mais ama o verão.

CARNAVAL – Nas escolas de samba do Rio, fique atento a dois sambas que prometem mexer com a Sapucaí: Acadêmicos do Salgueiro, que traz um grito de protesto pela vida dos ianomâmis, tendo Viviane Araújo mais uma vez à frente da bateria; e Mocidade Independente, que escolheu um samba alto astral para falar do caju, olha aí ele de novo! O ensaio nas respectivas quadras, todo sábado, já está concorridíssimo.

