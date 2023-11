As mudanças provocadas por Joaquin Phoenix no filme ‘Napoleão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acusado pelo diretor Ridley Scott de causar diversas mudanças em Napoleão, cinebiografia do militar francês que deu um golpe no limiar do século XIX se tornando imperador em boa parte da Europa, Joaquin Phoenix, 49 anos, soube muito bem encarnar o ímpeto exigido pelo protagonista. Pediu que cenas fossem reescritas, alterou ordem de filmagens e se manteve seco com os colegas de cena. “Joaquin está o mais longe possível do convencional, mas por intuição. Isso é o que o faz funcionar. Ele tornou Napoleão especial ao questionar tudo constantemente”, expôs o diretor. Questionado sobre essa ânsia de controle ao interpretar o famoso ditador de 1,65m de altura, Joaquin o defende. “Imaginei que ele era frio e calculista, mas me surpreendeu seu senso de humor e como era imaturo. Não é só uma história de um tirano pequeno e petulante”, diz, no auge de seu 1,73m.