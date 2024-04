As indiretas de Taylor Swift para ex-namorados em suas novas músicas

Antes de lançar o novo álbum, The Tortured Poets Department, Taylor Swift, 34 anos, já tinha dado um spoiler que deixou muita gente em alerta: ela falaria ali de seus ex-­namorados. E assim fez. Sobre o fim do relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn, disparou em uma das letras: “Você me traiu/ Você me machucou/Você me ensinou/Você me enjaulou”. Não poupou também o músico Matty Healy, a quem cutuca: “Alguma coisa foi real?”. Neste caso, o tom, mais ameno do que se esperava, foi recebido com alívio. “A família de Matty estava preocupada, achava que Taylor iria expô-lo como vilão”, contou o assessor do músico ao site US Weekly. Já a cantora é só alegria. Atualmente namorando o jogador de futebol americano Travis Kelce, ela contabilizou 200 milhões de reproduções do álbum no Spotify em um único dia.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890