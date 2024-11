As impressões de Sean Penn, vencedor do Oscar, sobre ‘Ainda Estou Aqui’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, Selton Mello celebrou os elogios que recebeu de Sean Penn por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar 2025. O ator disse que Sean é “seu ídolo de toda a vida” e contou que ele “ficou profundamente tocado” com o filme.

“Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano. Me disse que assim que Rubens surgiu na tela aceitando o cachorro, ele se encantou imediatamente. Isso foi aumentando enquanto o filme avançava. Disse que queria ser um pai assim. Sentiu minha falta, sentiu saudade da infância, sentiu saudade do pai, sentiu muito. Sentiu minha presença até na ausência. Me agradeceu por essa sensação. Isso me emocionou intensamente. Carregarei comigo para sempre. O dia que eu parar de me sensibilizar com manifestações assim significa que sequei por dentro. Quero seguir me espantando, me comovendo, quero seguir sentindo muito. Ele, que me influenciou em cada trabalho. Ele, que virou diretor me inspirando verdadeiramente. Meu ídolo de toda a vida me emocionou profundamente. Assim sigo na estrada, sentindo muito”, escreveu Selton no seu perfil do Instagram sobre o encontro.

Ainda estou aqui foi lançado nacionalmente na última semana. Em setembro, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza.