O grande trunfo de ‘Ainda Estou Aqui’, segundo Humberto Carrão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Indicado para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar, Ainda Estou Aqui, teve sua estreia mundial em setembro, no Festival de Veneza, onde foi ovacionado e recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, para Murilo Hauser e Heitor Lorega. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, e tem lançamento nacional marcado para o dia 7 de novembro. Um dos personagens é o jornalista Felix, vivido por Humberto Carrão. Ele é inspirado em Fritz Utzeri, um nome conhecido por “derrubar versões oficiais” e que era muito próximo de Rubens. O ator falou com a coluna GENTE sobre o que considera ser o diferencial do filme.

“Na história do nosso cinema, temos filmes muito importantes sobre a ditadura e que fizeram todo esse barulho, chamaram a atenção no Brasil e fora. Esse particularmente tem uma coisa diferente que é contar a história de um país a partir da história de uma família. Você fala de um momento brutal da nossa história falando de cinco pessoas e principalmente de uma mulher. Talvez essa seja uma das razões para que esse filme toque tanto as pessoas”.

Fritz Utzeri (1945 – 2013) foi um jornalista que marcou a redação do Jornal do Brasil. Ele desafiou a ditadura com pelo menos duas reportagens que renderam dois prêmios Esso ao jornal. A primeira sobre a morte de Rubens Paiva. A segunda sobre o atentado no Riocentro, em 30 de abril de 1981. Com o título “Quem matou Rubens Paiva”, Fritz derrubou a versão oficial de que o ex-deputado teria fugido da prisão.