A surpresa de Selton Mello com anúncio de ‘Lisbela e o Prisioneiro 2’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio à alegria com a boa recepção de Ainda estou aqui, Selton Mello, 51 anos, ficou inconformado com o anúncio da continuação de Lisbela e o Prisioneiro, filme no qual foi protagonista ao lado de Debora Falabella, 45. Segundo o ator, ele não foi avisado pela produtora.

“Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo”, escreveu o ator em um comentário no Instagram, acrescentando que Debora também não foi avisada. “Acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. No aguardo”.

Dirigido por Guel Arraes, Lisbela e o Prisioneiro foi lançado em 2003 e é inspirado no livro homônimo de Osman Lins. A produtora ainda não se pronunciou sobre o caso.