As frases mais explosivas de Lula e Bolsonaro no debate da Band

Atualizado em 16 out 2022, 21h55 - Publicado em 16 out 2022, 21h48

Atualizado em 16 out 2022, 21h55 - Publicado em 16 out 2022, 21h48

Lula (PT): “Mentiroso é você. Você é o rei da fake news. O rei da estupidez. O Brasil carrega hoje o peso de maior país que matou pela Covid. O senhor não foi visitar nenhuma família que morreu na pandemia, mas foi no velório da rainha, para fazer cena”.

Bolsonaro (PL): “Não tenho nada com o orçamento secreto”

Lula: “Eu vou ganhar a eleição, vou pegar o orçamento e ver o que a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no governo Bolsonaro.”

Bolsonaro: “O seu Paulo Freire não deu certo”.

Lula: “Você acordou uma hora da manhã pra fazer live e desmentir aquele absurdo que você mesmo falou (sobre comentário que remete à pedofilia)”.

Bolsonaro: “Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Porque você deu grana para seu amigo Hugo Chavez”.

Lula: “Disseram que você era um puxa-saco meu.”

Bolsonaro: “Não me compare com seus amigos corruptos. (No seu governo) Tinha corrupção em abundância no Brasil”.

