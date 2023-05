As emocionantes homenagens de amigos a Paulo Gustavo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amigos e fãs prestaram homenagens a Paulo Gustavo, nesta quinta-feira, 4, em lembrança dos dois anos de falecimento do humorista. Médico e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas compartilhou em suas redes sociais uma carta. “Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, para longe do nosso convívio diário… No entanto, eu preciso reforçar em mim, mais uma vez, a gratidão por todo amor que vivemos!”, diz trecho da legenda de um vídeo com fotos dos dois.

A apresentadora e humorista Tatá Werneck também fez uma publicação para o grande amigo. “Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre”, escreveu. A atriz e comediante Mônica Martelli lembrou o talento do ator. “Nunca mais ri igual. Difícil hoje alguém me fazer rir. Hoje eu sei o valor que é provocar o riso no outro… Diariamente tenho que fazer escolhas e não tem você para me dar um norte. Fiquei órfã do seu olhar, da sua inteligência e do seu amor de amigo. Às vezes ainda acho que não é real”, dizia um trecho.

Ingrid Guimarães, como as colegas de profissão, também compartilhou a saudade do humorista. Em seu perfil nas redes, a atriz postou alguns vídeos engraçados de Paulo. “Dois anos que a gente ainda se pergunta: ‘por que tão cedo?’. O mundo era tão mais legal com você!”, desabafou. A cantora Preta Gil, que passa por um tratamento com o câncer, compartilhou um poema: “É feito ímã o seu amor, o meu amor, o nosso amor. Eu nunca vou te esquecer, pois você vive em mim”.