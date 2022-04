As dúvidas em torno do cancelamento repentino do Megadeth no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Única data ainda disponível para compra na próxima edição do Rock in Rio, os shows marcados para o dia 2 de setembro acabam de sofrer um desfalque. Uma das principais atrações do Palco Mundo, o maior e mais importante do festival, a banda norte-americana Megadeth anunciou nesta terça, 12, que fará uma apresentação em Houston, nos Estados Unidos, no mesmo dia. Detalhe: os metaleiros nem mesmo se deram ao trabalho de justificar a ausência no RIR 2022 para os fãs brasileiros.

Em nota, a organização do Rock in Rio confirmou o cancelamento e informou estar trabalhando para divulgar o nome que substituirá a atração.

“Por motivos alheios à vontade do festival, o Megadeth não poderá vir ao Brasil. A banda estava confirmada para 2 de setembro, primeiro dia de festival, mesma data em que Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira estarão no line-up”.

Há algumas semanas um boato sobre uma banda que não queria apresentar o comprovante de vacinação para se apresentar no festival tomou conta da internet. A cantora Dua Lipa até chegou a ser cogitada como a tal atração-problema, mas após a notícia do cancelamento da vinda do Megadeth, usuários do Twitter logo resgataram uma fala do vocalista, Dave Mustaine, contra a vacinação para a Covid-19.

“O que está acontecendo é uma grande tirania. E a tirania não é só do governo, mas está nas escolas e na indústria da medicina”, afirmou ele num show em Nova Jersey, em setembro do ano passado.