As críticas do novo affair de Anitta a Bolsonaro e Sergio Moro

Com uma temporada agitada de shows pelo Brasil, Anitta deixou escapar recentemente detalhes sobre seu possível novo relacionamento. “Sempre expus muito da minha vida para todo mundo. E depois chegou uma fase da minha vida que eu aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo. Eu estou vivendo, sim, o meu rolê que é só meu, ninguém descobriu e está maravilhoso. Que continuem sem descobrir”. Logo pipocaram nas redes sociais informações de que novo affair se trata do advogado baiano Gabriel da Matta. No X, que não é atualizado desde 2020, Gabriel fez críticas a Sergio Moro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Parabéns ao Presidente da República que sugere a resolução do futuro da Polícia Federal no par ou ímpar! ”, escreveu ele. Em outro comentário, compartilhou uma declaração de Moro e escreveu: “Fácil falar em preservação do Estado de Direito quando convém, difícil defendê-lo a todo o tempo. Sempre foi político, mesmo no exercício da magistratura”.

Gabriel é discreto, mantém o perfil no Instagram fechado e tem pouco mais de 5 mil seguidores. Ele e Anitta estariam bastante envolvidos – inclusive ele a acompanha nos Ensaios da Anitta. Gabriel é sócio de um escritório de advocacia especializado em processos por problemas aéreos. Antes dele, a cantora teria se relacionado com João Lamenha Barreto, administrador e vizinho de Ivete Sangalo.