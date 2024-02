As críticas afiadas de Mark Zuckerberg à concorrente Apple

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, criticou o preço do óculos de realidade virtual da Apple, sua concorrente, o Apple Vision Pro. Ele destacou o custo-benefício do produto da sua própria empresa, o Quest 3, em relação ao produto da marca fundada por Steve Jobs. “Eu só queria de certa forma marcar minha posição e dizer, só porque isso (Apple Vision Pro) custa sete vezes mais, não significa que é melhor. Se você realmente analisar caso a caso, o Quest 3 se sai muito bem. Estou realmente orgulhoso do trabalho que fizemos.”, afirmou Zuckerberg durante entrevista ao programa americano Morning Brew Daily.

O bilionário também criticou o fato de que, para ele, há uma comunidade de “Apple fanboys” que se chateia quando alguém questiona a companhia. Por fim, Zuckerberg comentou sobre suas próximas ambições. “Se um dia eu estiver cheio da Meta, vou abrir o Mark’s Meat”, disse ele, dono de uma fazenda no Havaí onde possui criação de gado. “Tenho esse projeto em que quero saber se consigo criar a melhor carne do mundo. Eu não tenho intenção comercial. Estou apenas tentando criar a melhor carne do mundo”.