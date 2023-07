O que fez Mark Zuckerberg para ganhar 9 bilhões de dólares em um dia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mark Zuckerberg aumentou seu patrimônio em 9 bilhões de dólares nesta quinta-feira, 27, chegando a um total de 118 bilhões de dólares. Isso aconteceu depois que as ações da Meta – empresa controladora do Facebook, Instagram e Whatsapp – subiram 9%. O aumento se deu após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que apontou um aumento de 11% na receita em relação ao ano anterior. A recuperação na receita de publicidade e o lançamento da nova rede social Threads tiveram impacto positivo entre os investidores. Zuckerberg, que possui cerca de 13% da empresa, viu seu patrimônio líquido total mais do que dobrar com esse aumento. Agora, ele pode ultrapassar quatro bilionários e se tornar a sexta pessoa mais rica do mundo, caso o número se mantenha.

