Mark Zuckerberg inicia criação de boi que bebe cerveja e come macadâmia

Após a fase lutador, que não abandonou de vez, agora Mark Zuckerberg também quer ser “rei do gado”. O fundador do Facebook anunciou que se tornou pecuarista, ao investir na criação do boi que tem a carne mais cara do mundo, o wagyu, além da raça angus. Segundo ele, seu gado vai crescer bebendo cerveja e comendo macadâmia, tudo cultivado na sua propriedade, no Havaí. Sempre audacioso, sua meta é criar a carne bovina com maior qualidade do mundo. No Japão, o corte do wagyu chega a custar 1.000 dólares. No Brasil, o preço médio do quilo é 600 reais.