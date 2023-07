Aos 30 anos, ex-assessora de Boris Johnson é nomeada para cargo vitalício

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Baronesa Owen de Alderley Edge, este é o novo título de Charlotte Owen, 30, ex-assessora do antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao tomar posse na Câmara dos Lordes na segunda-feira, 24. Charlotte começou a vida política em 2017, quando atuou como estagiária no gabinete parlamentar de Boris. Depois, em 2021, foi sua conselheira especial. Ela é a mais jovem a obter um lugar na câmara alta do Parlamento do Reino Unido, excluindo quem recebeu lugares hereditários. A média de idades na Câmara dos Lordes é de 71 anos. Vale ressaltar: o cargo é vitalício.

A agora baronesa foi um dos nomes incluídos na lista de honras de renúncia de Boris, a qual ex-primeiros-ministros britânicos têm direito quando deixam Downing Street. A lista causou opiniões opostas em Westminster, por estar repleta dos aliados próximos de Boris – como Ross Kempsall, 31, seu outro ex-assessor, que também recebeu título de nobreza; os ex-ministros Simon Clarke e Jacob Rees-Mogg, nomeados cavaleiros; e Priti Patel, nomeada dama.

