Anitta reclama da voz no carnaval e da falta de convite da Mocidade

Anitta chegou movimentando o camarote N1 na noite deste domingo, 11, na Marquês de Sapucaí. A cantora, sem revelar o cachê recebido, afirmou que a voz já está começando a falhar depois do carnaval em Salvador. “Olha, para sair de casa primeiro eu tenho que querer. Já falei para eles aqui, hoje eu só vou acenar e dar beijinhos. Minha voz já começou a falhar depois de pegar chuva no trio em Salvador”. Além da presença vip, a artista ainda volta para um desfile no sábado das campeãs, dia 17. “A gente vai ensaiar ainda. O convite veio com a minha homenagem às escolas de samba. Eu desfilo do inicio ao fim”. Ela também respondeu que não teve convites da Mocidade para repetir a experiência de sair como rainha de bateria. “Eu volto para a avenida quando me convidarem de novo. Não me convidaram. Mas quando eu aceito fazer algo tem que ser direito”.

