Anitta pega fantasia de rainha de bateria para desfilar de improviso

Depois de comandar um bloco para mais de 100 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 25, ela termina a noite se esbaldando à frente da Beija-Flor de Nilópolis, quarta colocada do carnaval carioca. A cantora surpreendeu a todos com a fantasia azul que foi emprestada por Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel. Ela aproveitou a oportunidade para se misturar com integrantes da escola na concentração para gravar cenas de seu novo clipe. Anitta causa um verdadeiro tumulto no início da agremiação já que todos querem se aproximar da toda poderosa.

