Ana Maria Braga surpreende ao apresentar novo namorado ao vivo

Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga apresentou seu novo namorado pela primeira vez no ar. No programa desta terça-feira, 24, que marcou sua volta das férias de duas semanas, ela exibiu fotos da viagem que fez pela África do Sul. Algumas delas, ao lado do jornalista Fábio Arruda, quem namora desde o ano passado. Sem citar diretamente que os dois estão juntos, Ana Maria afirmou que sabe que os fãs já estão por dentro da informação. “Esse aí que eu vou te mostrar é o Fábio. A outra foto tem a família inteira, Pedro, Manu, minha nora, o Bento e o Fábio”.

A apresentadora ainda brincou que viagem é sempre um teste para o relacionamento. “Foi uma tarde linda, uma viagem agradabilíssima. Boas companhias também fazem parte de fazer roteiro de viagem. A gente só conhece a pessoa viajando. Quando viaja a coisa fica boa”, disse. Um detalhe importante: Fábio trabalha nos bastidores do programa.