Ana Maria Braga deixa Caco Barcellos em ‘saia justa’ ao vivo

Ana Maria Braga aproveitou uma fala de Caco Barcellos durante entrevista no Mais Você para falar da companheira do jornalista. O que ela não sabia é que o relacionamento dos dois terminou. A ‘saia justa’ aconteceu ao vivo na manhã desta sexta-feira, 4.

“O Caco está bem. Me parece feliz, sossegado. Aí a gente foi descobrir que a responsável por isso tem nome: é a Carla Tilley. É uma promotora de justiça, criminalista. Eles formam um casal lindo! Me conta um pouco”, começou a apresentadora. Então o repórter, de 72 anos, precisou revelar o término com a promotora de Justiça Carla Tilley. “Por eu ser dedicado demais ao trabalho acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança”.

Caco aproveitou o momento para demonstrar o carinho que ainda tem pela ex. “Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida”. Ana Maria perguntou ainda se havia possibilidade de reatar o namoro. “Eu espero. A decisão é dela a partir do meu erro”.

